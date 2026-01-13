Icon

لقاء عسكري تشاوري يبحث توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
لقاء عسكري تشاوري يبحث توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن
المواطن - فريق التحرير

بحث لقاء عسكري تشاوري في عدن برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن أحمد البصر سالم وبمشاركة مستشار قائد القوات المشتركة فلاح الشهراني توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن.

وناقش اللقاء العسكري، بحسب “الإخبارية”، الإجراءات المتعلقة بتنظيم وتوحيد عمل التشكيلات العسكرية ضمن جيش وطني موحد يعمل تحت قيادة واحدة وغرفة عمليات مشتركة بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد.

