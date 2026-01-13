لقاء عسكري تشاوري يبحث توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
بحث لقاء عسكري تشاوري في عدن برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن أحمد البصر سالم وبمشاركة مستشار قائد القوات المشتركة فلاح الشهراني توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن.
وناقش اللقاء العسكري، بحسب “الإخبارية”، الإجراءات المتعلقة بتنظيم وتوحيد عمل التشكيلات العسكرية ضمن جيش وطني موحد يعمل تحت قيادة واحدة وغرفة عمليات مشتركة بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد.
لقاء عسكري تشاوري في عدن برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن أحمد البصر سالم وبمشاركة مستشار قائد القوات المشتركة فلاح الشهراني لبحث توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن pic.twitter.com/eaCTffqlGE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2026