لقطات توثق تقدم “درع الوطن” لاستلام المعسكرات بحضرموت

بعد إعلان محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، إطلاق عملية منظمة محدودة الأهداف باسم “عملية استلام المعسكرات” من أجل تسلم المواقع العسكرية في المحافظة، أظهرت لقطات تقدم قوات “درع الوطن”.
وبينت لقطات تقدم تلك القوات من أجل السيطرة على المواقع العسكرية بشكل سلمي، وفق ما أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة محافظ حضرموت سالم الخنبشي.
وأكد الخنبشي أن “درع الوطن أطلقت عملية عسكرية تحت اسم استلام المعسكرات، من أجل تسلم المواقع العسكرية بشكل سلمي ومنظم”.