لقطات لأمطار عرعر الليلية ضبط مواطنَين بحوزتهما 4,765 قرصًا ممنوعًا في عسير توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم الخليج يتغلب على ضمك برباعية إيداع حساب المواطن الأحد المقبل عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.