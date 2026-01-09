Icon

لقطات لأمطار عرعر الليلية

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٤ مساءً
لقطات لأمطار عرعر الليلية
المواطن - واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

