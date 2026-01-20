Icon

لقطات لتصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغن

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
لقطات لتصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغن
المواطن - فريق التحرير

شهدت ولاية ميشيغن الأميركية حادثًا مروريًا استثنائيًا، تمثل في تصادم ضخم شمل أكثر من مئة سيارة وشاحنة، نتيجة العاصفة الثلجية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وأفاد مسؤولون محليون بأن فرق الطوارئ تعمل على إعادة فتح أحد الطرق السريعة التي شهدت هذا الحادث الجماعي، في وقتٍ تسببت فيه الظروف الجوية القاسية بانزلاق عشرات المركبات واصطدامها ببعضها البعض.

وأوضحت الشرطة تسجيل عدد من الإصابات، دون الإبلاغ عن أي وفيات، مشيرة إلى أن الحادث وقع على الطريق السريع I-196، بعد فقدان العديد من السائقين السيطرة على مركباتهم بسبب تراكم الثلوج والجليد.

40 شاحنة نقل ثقيلة

وشمل الحادث نحو 40 شاحنة نقل ثقيلة، فيما ظل الطريق المغطى بالثلوج، والذي يُعد من المحاور الحيوية ذات الحركة المرورية الكثيفة، مغلقًا لساعات طويلة.

ودعا المسؤولون السائقين إلى توخي الحذر وعدم تجاوز السرعات المسموح بها في ظل الأوضاع المناخية الخطيرة، مع استمرار تساقط الثلوج بكثافة، وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى نحو 22 درجة مئوية تحت الصفر في الولاية الشمالية.

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يصل سمك الثلوج المتراكمة خلال ساعات الليل إلى 10 سنتيمترات، ليبلغ إجمالي التراكم نحو 35.5 سنتيمتر في بعض مناطق جنوب غرب ووسط غرب ميشيغن، محذّرة من التوجه إلى هذه المناطق إلا للضرورة القصوى.

 

 

