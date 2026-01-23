موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
هطلت اليوم، أمطار خفيفة على جنوب منطقة تبوك، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز العسافية مصحوبة بزخات من البرد، وعلى مركز أبيط بمحافظة تيماء.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز المنجور، والنابع، والسديد، والفارعة التابعة لمحافظة الوجه.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.