لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

هطلت اليوم، أمطار خفيفة على جنوب منطقة تبوك، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز العسافية مصحوبة بزخات من البرد، وعلى مركز أبيط بمحافظة تيماء.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز المنجور، والنابع، والسديد، والفارعة التابعة لمحافظة الوجه.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

