لقطات من انطلاق تمرين درع الخليج 2026 في السعودية

أعلنت وزارة الدفاع انطلاق تمرين درع الخليج 2026 في المملكة، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف رفع الجاهزية القتالية وتعزيز العمل المشترك، وتحقيق التكامل في بيئة العمليات المشتركة.

ويشتمل تمرين درع الخليج 2026 على حزمة متكاملة من الإجراءات والاختبارات والفرضيات المصممة لقياس الجاهزية القتالية وفاعلية الاستجابة لمختلف التهديدات، بما يعزز التكامل في منظومة الردع المرن.