أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، لماذا تتمتع مكة المكرمة بشتاء دافئ؟

وقال المسند عبر منصة إكس: تتميز مكة المكرمة بطقس شتوي معتدل يميل للدفء نهاراً، ويعود ذلك إلى تضافر مجموعة من العوامل الطبوغرافية والمناخية المؤثرة ومن أبرزها:

عوامل طبوغرافية ومناخية

1. تقع مكة غرب سلسلة جبال الحجاز الشاهقة. تعمل هذه السلاسل الجبلية كحاجز طبيعي ضخم يصد ويشتت الكتل الهوائية القطبية الباردة القادمة من الشمال والوسط، مما يمنع توغلها المباشر نحو العاصمة المقدسة.

2. لا ترتفع مكة عن مستوى سطح البحر سوى 300 م تقريباً.. والمناطق المنخفضة تكون بطبيعتها أدفأ من المناطق المرتفعة بسبب ارتفاع الضغط الجوي وكثافة الهواء القادر على الاحتفاظ بالحرارة.

3. تقع مكة في نطاق مداري (جنوب مدار السرطان بقليل)، وهو موقع جنوبي نسبياً مقارنة بباقي مناطق المملكة .. هذا الموقع يجعل زاوية سقوط أشعة الشمس عليها أكثر تعامداً وكثافة حتى في فصل الشتاء، مما يمنحها طاقة حرارية أعلى.

4. لقربها من البحر الأحمر تأثير كبير في تلطيف الأجواء. فالبحر الأحمر يعتبر مسطحاً مائياً دافئاً، ويعمل كـ “خزان حراري” يمتص الحرارة نهاراً ويشعها ليلاً، مما يمنع درجات الحرارة الصغرى من الانخفاض الشديد، ويحافظ على اعتدال الطقس مساءً.