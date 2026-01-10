ليالي الدرعية.. أعمال فنية معاصرة تستلهم العرضة النجدية وإرث القوافل

تواصل ليالي الدرعية منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي استقطاب زوّار موسم الدرعية، من خلال تجارب ثقافية وفنية متنوّعة تُقام في أجواء شتوية تمزج بين العروض الحيّة والمذاقات العالمية، وتعكس روح الضيافة السعودية التي تجمع بين الأصالة والحداثة.

وتحوّلت مواقع ليالي الدرعية إلى مساحات فنية نابضة بالحياة، إذ يلتقي التاريخ بالتعبير المعاصر عبر أعمال تشكيلية أسهمت في إعادة قراءة المكان بصريًا وثقافيًا، من بينها مشاركة الفنانة السعودية نورة بنت سعيدان، والتي قدّمت تجربة فنية معاصرة استلهمت فيها الفنون النجدية والذاكرة الثقافية للدرعية، ضمن مشاركتها الفنية الأولى في ليالي الدرعية.

وتستمر ليالي الدرعية طوال أيام الموسم، محتفيةً بتاريخ حي المريّح الذي رسّخ مكانته في الدولة السعودية الأولى بوصفه مركزًا زراعيًا وثقافيًا، وساحةً للتلاقي الاجتماعي، ضمن تجربة ثقافية متكاملة تعكس مكانة الدرعية بوصفها إحدى أبرز الوجهات التاريخية والثقافية في المملكة.

