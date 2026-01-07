Icon

وزارة الحج: 5 خطوات لاستخراج تصريح العمرة عبر نسك Icon الهلال الأحمر: بدء التسجيل للعمل التطوّعي لموسم رمضان بالمدينة المنورة Icon كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية: تعادل سلبي بين كوريا وإيران Icon تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة Icon الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب Icon بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان Icon فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي Icon السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟ Icon فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية  Icon ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10455 نقطة

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤١ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10455 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (164.38) نقطة، ليصل إلى مستوى (10455.14) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (280) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (212) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (49) شركة.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11592 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11592 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11709.43 نقاط

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11709.43 نقاط

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والعربية، وتشب، والأهلي، والوطنية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ريدان، والبحري، وشري، والخريف، وطباعة وتغليف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.83%) و(3.54%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، صادرات، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (164.26) نقطة، ليصل إلى مستوى (23491.86) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد