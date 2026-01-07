مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10455 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (164.38) نقطة، ليصل إلى مستوى (10455.14) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (280) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (212) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (49) شركة.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والعربية، وتشب، والأهلي، والوطنية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ريدان، والبحري، وشري، والخريف، وطباعة وتغليف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.83%) و(3.54%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، صادرات، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (164.26) نقطة، ليصل إلى مستوى (23491.86) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.