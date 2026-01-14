ماني يقود السنغال لنهائي أمم أفريقيا 2025 على حساب مصر

قاد ساديو ماني منتخب السنغال للصعود إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليًا في المغرب، عقب فوز منتخب (أسود التيرانجا) 1 – صفر على منتخب مصر، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وسجل ماني، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 في المباراة التي أقيمت بمدينة طنجة.

ويلعب منتخب السنغال، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في البطولة بعد نسخة عام 2021، في المباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد القادم، على ملعب (مولاي عبدالله) في العاصمة المغربية الرباط، مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين المغرب ونيجيريا، الذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم.

في المقابل، يلعب منتخب مصر، مع الخاسر من اللقاء الآخر، وذلك يوم السبت القادم على ملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يلعب خلالها المنتخب السنغالي في المباراة النهائية، بعد أعوام 2002 و2019 و2021.