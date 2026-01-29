مايكروسوفت تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار

وظائف شاغرة في شركة الخزف الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو سلمان للإغاثة يدشّن 9 مشاريع إنسانية بجمهورية السودان خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب وظائف شاغرة بـ شركة المراعي السويسري يانيس فوازارد يحصد أفضلية المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين “الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ
تخطت إيرادات شركة “مايكروسوفت” للربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، (81.3) مليار دولار، بزيادة قدرها (17%) عن الفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت الشركة صافي أرباح للربع بلغ (30.9) مليار دولار، أو(4.14) دولار للسهم الواحد، متجاوزًا بذلك توقعات “وول ستريت”.
ولم تشمل هذه النتائج تأثير استثمارات “مايكروسوفت” في شركة “أوبن أيه آي” ، المطورة لبرنامج “تشات جي بي تي”.