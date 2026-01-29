Icon

وظائف شاغرة في شركة الخزف Icon الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon سلمان للإغاثة يدشّن 9 مشاريع إنسانية بجمهورية السودان Icon خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية Icon وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب Icon وظائف شاغرة بـ شركة المراعي Icon السويسري يانيس فوازارد يحصد أفضلية المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا Icon الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا Icon دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين Icon “الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

مايكروسوفت تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
مايكروسوفت تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تخطت إيرادات شركة “مايكروسوفت” للربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، (81.3) مليار دولار، بزيادة قدرها (17%) عن الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت الشركة صافي أرباح للربع بلغ (30.9) مليار دولار، أو(4.14) دولار للسهم الواحد، متجاوزًا بذلك توقعات “وول ستريت”.
ولم تشمل هذه النتائج تأثير استثمارات “مايكروسوفت” في شركة “أوبن أيه آي” ، المطورة لبرنامج “تشات جي بي تي”.

قد يهمّك أيضاً
مايكروسوفت تعلن إيقاف دعم تطبيق Office Lens نهائيًا

مايكروسوفت تعلن إيقاف دعم تطبيق Office Lens نهائيًا

مايكروسوفت تسجّل نتائج فصلية تتجاوز التوقعات

مايكروسوفت تسجّل نتائج فصلية تتجاوز التوقعات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد