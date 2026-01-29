مايكروسوفت تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار

تخطت إيرادات شركة “مايكروسوفت” للربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، (81.3) مليار دولار، بزيادة قدرها (17%) عن الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت الشركة صافي أرباح للربع بلغ (30.9) مليار دولار، أو(4.14) دولار للسهم الواحد، متجاوزًا بذلك توقعات “وول ستريت”.

ولم تشمل هذه النتائج تأثير استثمارات “مايكروسوفت” في شركة “أوبن أيه آي” ، المطورة لبرنامج “تشات جي بي تي”.