مايكروسوفت تعلن إيقاف دعم تطبيق Office Lens نهائيًا

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستوقف نهائيًا دعم تطبيق Office Lens المعروف أيضًا باسم Microsoft Lens على نظامي iOS وأندرويد.

وبينت الشركة في بيان أنها ستزيل التطبيق من متجري App Store و Google Play يوم 9 فبراير المقبل، كما أنه لن يكون قابلًا للاستخدام بعد 9 مارس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد دمج ميزات المسح الضوئي للتطبيق داخل OneDrive، ما يتيح للمستخدمين التقاط المستندات وتحويلها إلى ملفات PDF أو Word أو PowerPoint مباشرة داخل التطبيق.

وأكدت الشركة أن الميزات الجديدة في OneDrive توفر نفس وظائف Office Lens، مع تحسين إدارة الملفات ودمجها في السحابة، ما يسهل متابعة المستندات وتقليل الحاجة إلى تطبيق مستقل.

يذكر أن تطبيق Office Lens يستخدم بشكل واسع في المسح السريع للمستندات لتسهيل حفظها ومشاركتها.