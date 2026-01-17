ما آلية وضوابط استخراج الإجازات المرضية؟ وزارة الصحة توضح

اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني
كشفت وزارة الصحة عن الضوابط الزمنية المعتمدة لإصدار الإجازات المرضية، مؤكدة أن الإجازة يجب أن تصدر وتعتمد خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ مراجعة المنشأة الصحية وتشخيص الطبيب للحالة.
وأوضح حساب “الصحة 937” التابع للوزارة عبر منصة “إكس”، الإجراء المتبع في حال تأخر صدور الإجازة عن المدة المحددة، داعياً المستفيدين إلى التواصل الفوري وتزويد الوزارة بالبيانات المطلوبة عبر “الرسائل الخاصة” لخدمة العناية بالمستفيدين، ليتم اتخاذ اللازم.