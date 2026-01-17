ما آلية وضوابط استخراج الإجازات المرضية؟ وزارة الصحة توضح

كشفت وزارة الصحة عن الضوابط الزمنية المعتمدة لإصدار الإجازات المرضية، مؤكدة أن الإجازة يجب أن تصدر وتعتمد خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ مراجعة المنشأة الصحية وتشخيص الطبيب للحالة.

وأوضح حساب “الصحة 937” التابع للوزارة عبر منصة “إكس”، الإجراء المتبع في حال تأخر صدور الإجازة عن المدة المحددة، داعياً المستفيدين إلى التواصل الفوري وتزويد الوزارة بالبيانات المطلوبة عبر “الرسائل الخاصة” لخدمة العناية بالمستفيدين، ليتم اتخاذ اللازم.