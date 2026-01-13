متحدث الأرصاد: أجواء السعودية تستقبل الموجة الباردة الثالثة

توقع حسين القحطاني، المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، أن تستقبل أجواء السعودية الموجة الباردة الثالثة منذ بدء موسم شتاء خلال هذه الفترة من السنة.

الموجة الباردة الثالثة

وقال القحطاني، في مداخلة مع قناة العربية، أننا سنشهد تدني درجات الحرارة لدون درجة الصفر المئوي، وتكون الصقيع خاصة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.

#نشرة_الرابعة | متحدث الأرصاد السعودية حسين القحطاني: سنستقبل الموجة الباردة الثالثة على السعودية منذ بدء موسم شتاء هذا العام ونتوقع تدني درجات الحرارة لدون الصفر المئوي pic.twitter.com/edsIYQ3weG — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 13, 2026

وتابع القحطاني: “قد نلامس درجة واحدة تحت الصفر خاصة على المناطق الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، ويمتد التأثير لمنطقتي القصيم والرياض وتنتهي بنهاية الأسبوع”.

درجة حرارة صفرية

وأضاف أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 3 درجات إلى درجة تحت الصفر على المناطق الأكثر تأثرا وهي المناطق الشمالية، بينما قد تسجل الرياض والقصيم ما بين 4 إلى 3 درجات مئوية.