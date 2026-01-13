Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه "الفليشر" Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

 منذ بدء الشتاء

متحدث الأرصاد: أجواء السعودية تستقبل الموجة الباردة الثالثة

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٨ مساءً
متحدث الأرصاد: أجواء السعودية تستقبل الموجة الباردة الثالثة
المواطن - فريق التحرير

توقع حسين القحطاني، المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، أن تستقبل أجواء السعودية الموجة الباردة الثالثة منذ بدء موسم شتاء خلال هذه الفترة من السنة.

الموجة الباردة الثالثة

وقال القحطاني، في مداخلة مع قناة العربية، أننا سنشهد تدني درجات الحرارة لدون درجة الصفر المئوي، وتكون الصقيع خاصة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.

وتابع القحطاني: “قد نلامس درجة واحدة تحت الصفر خاصة على المناطق الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، ويمتد التأثير لمنطقتي القصيم والرياض وتنتهي بنهاية الأسبوع”.

درجة حرارة صفرية

وأضاف أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 3 درجات إلى درجة تحت الصفر على المناطق الأكثر تأثرا وهي المناطق الشمالية، بينما قد تسجل الرياض والقصيم ما بين 4 إلى 3 درجات مئوية.

