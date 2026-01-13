متحدث الأرصاد: أجواء السعودية تستقبل الموجة الباردة الثالثة

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
توقع حسين القحطاني، المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، أن تستقبل أجواء السعودية الموجة الباردة الثالثة منذ بدء موسم شتاء خلال هذه الفترة من السنة.
وقال القحطاني، في مداخلة مع قناة العربية، أننا سنشهد تدني درجات الحرارة لدون درجة الصفر المئوي، وتكون الصقيع خاصة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.
وتابع القحطاني: “قد نلامس درجة واحدة تحت الصفر خاصة على المناطق الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، ويمتد التأثير لمنطقتي القصيم والرياض وتنتهي بنهاية الأسبوع”.
وأضاف أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 3 درجات إلى درجة تحت الصفر على المناطق الأكثر تأثرا وهي المناطق الشمالية، بينما قد تسجل الرياض والقصيم ما بين 4 إلى 3 درجات مئوية.