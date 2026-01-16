مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لبحث الوضع في إيران

الخليج يتغلب على الأخدود برباعية في دوري روشن انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا لبحث الوضع في إيران، بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، تحت بند “الوضع في الشرق الأوسط”، إضافة إلى الدول الـ(15) الأعضاء في مجلس الأمن.
وأكدت الأمم المتحدة خلال الاجتماع أن أفضل طريقة لمعالجة جميع الشواغل المتعلقة بإيران، هي من خلال الدبلوماسية والحوار.