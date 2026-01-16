مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لبحث الوضع في إيران

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا لبحث الوضع في إيران، بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، تحت بند “الوضع في الشرق الأوسط”، إضافة إلى الدول الـ(15) الأعضاء في مجلس الأمن.

وأكدت الأمم المتحدة خلال الاجتماع أن أفضل طريقة لمعالجة جميع الشواغل المتعلقة بإيران، هي من خلال الدبلوماسية والحوار.