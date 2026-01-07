Icon

واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد Icon أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م Icon فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل Icon مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق Icon وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة Icon المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي Icon انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين Icon البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح Icon إعلان أسماء الفائزين بأفرع جائزة الملك فيصل لعام 2026م Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعيين عبد الرحمن شيخ اليافعي وزيرًا للدولة ومحافظًا لعدن

مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٤ مساءً
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إعفاء محافظ عدن من منصبه، وإحالته إلى التحقيق، كما قرر المجلس تعيين عبد الرحمن شيخ اليافعي وزيرًا للدولة ومحافظًا لعدن.

وأكدت مصادر، وفقا لـ”العربية”، أنه وبناءً على توجيهات القائد عبدالرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، صدر مساء، تعميم رسمي، يقضي بفرض حظر التجول في عموم العاصمة عدن.

قد يهمّك أيضاً
رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع السيسي المستجدات اليمنية

رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع السيسي المستجدات اليمنية

السعودية تهنئ رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمني بمناسبة أدائهم اليمين

السعودية تهنئ رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمني بمناسبة أدائهم اليمين

إعفاء محافظ عدن

ونص التعميم الموجه إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية في المدينة، على بدء سريان حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً 9:00 م وحتى الساعة السادسة صباحاً 6:00 ص، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في العاصمة.

كما حدد التعميم استثناءات تشمل الحالات الطارئة، والجهات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الفرق الطبية والخدمية، شريطة التزامها بحمل التصاريح الرسمية المعتمدة التي تخولها التحرك خلال فترة الحظر.

وتضمن التوجيه تكليف الجهات الأمنية المختصة بالبدء الفوري في تنفيذ هذا التعميم، وضبط كافة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استثناء لأي طرف، بما يضمن الالتزام الكامل بالقرار.

إلى ذلك، اختتم التعميم بالتأكيد على أن العمل بهذا القرار يبدأ من لحظة صدوره، مع التشديد على جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة الالتزام الصارم بمضمونه والتعاون التام لإنجاح الإجراءات الهادفة لحماية السكينة العامة.

أتى ذلك بينما أكد وكيل محافظة عدن، عدنان الكاف، أن الوضع الأمني في مدينة عدن مستقر، مشيراً إلى أن المدينة تنعم بالأمن والأمان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد