مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إعفاء محافظ عدن من منصبه، وإحالته إلى التحقيق، كما قرر المجلس تعيين عبد الرحمن شيخ اليافعي وزيرًا للدولة ومحافظًا لعدن.

وأكدت مصادر، وفقا لـ”العربية”، أنه وبناءً على توجيهات القائد عبدالرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، صدر مساء، تعميم رسمي، يقضي بفرض حظر التجول في عموم العاصمة عدن.

إعفاء محافظ عدن

ونص التعميم الموجه إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية في المدينة، على بدء سريان حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً 9:00 م وحتى الساعة السادسة صباحاً 6:00 ص، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في العاصمة.

كما حدد التعميم استثناءات تشمل الحالات الطارئة، والجهات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الفرق الطبية والخدمية، شريطة التزامها بحمل التصاريح الرسمية المعتمدة التي تخولها التحرك خلال فترة الحظر.

وتضمن التوجيه تكليف الجهات الأمنية المختصة بالبدء الفوري في تنفيذ هذا التعميم، وضبط كافة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استثناء لأي طرف، بما يضمن الالتزام الكامل بالقرار.

إلى ذلك، اختتم التعميم بالتأكيد على أن العمل بهذا القرار يبدأ من لحظة صدوره، مع التشديد على جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة الالتزام الصارم بمضمونه والتعاون التام لإنجاح الإجراءات الهادفة لحماية السكينة العامة.

أتى ذلك بينما أكد وكيل محافظة عدن، عدنان الكاف، أن الوضع الأمني في مدينة عدن مستقر، مشيراً إلى أن المدينة تنعم بالأمن والأمان.