Icon

تظاهرات واحتجاجات في أمريكا بعد مقتل امرأة بنيران موظفي الهجرة Icon رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض Icon مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد Icon وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026.. 4 خبراء أميركيين يناقشون استراتيجيات مواجهة الأخبار المضللة Icon الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار للحد من سلطة ترامب العسكرية في فنزويلا Icon دوري روشن.. الهلال يعزز صدارته بثلاثية نظيفة في شباك الحزم Icon تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة للجنسين Icon المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إقالة قيادات عسكرية وأمنية شاركت في تمرد المجلس الانتقالي

مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ مساءً
مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، قرار رقم (11) لسنة 2026م، قضت المادة الأولى منه بإعفاء وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري من منصبه وإحالته للتقاعد.

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، والنشرات العسكرية.

قد يهمّك أيضاً
الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي

الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي

الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية

الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي...

وكان العليمي قد أصدر، مساء الأربعاء، عدداً من قرارات الإقالة لقيادات عسكرية وأمنية، شاركت في تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي واجتياح محافظتي حضرموت والمهرة، مطلع ديسمبر الماضي.

إعفاء وزير الدفاع في اليمن

شملت قرارات العليمي، وهو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، إعفاء قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء طالب بارجاش، وقائد محور الغيضة اللواء محسن مرصع، وإحالتهما إلى التحقيق.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قراراً بتعيينات في قيادة المنطقة العسكرية الثانية، شملت تعيين اللواء محمد عمر اليميني قائداً للمنطقة، والعميد سالم باسلوم رئيساً للأركان، وترقية العقيد مراد باخلة إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً للشرطة العسكرية في المنطقة.

كما شملت القرارات تعيين سالم علي مخبال قائداً لمحور الغيضة مع ترقيته إلى رتبة عميد، وتعيين العميد خالد القثمي قائداً للواء الثاني حرس خاص رئاسي.

وتأتي هذه القرارات في إطار إجراءات لاستعادة السيطرة الأمنية والعسكرية بمحافظتي حضرموت والمهرة، بعد اتهامات لقيادات مقالة بالوقوف في صف المجلس الانتقالي الجنوبي ودعم تحركاته الأخيرة.

يذكر أن محافظ حضرموت كان أعلن الجمعة الماضي (2 يناير 2026) انطلاق عملية استعادة المعسكرات في حضرموت والمهرة، وأكد أنها عملية سلمية تنفذها “قوات درع الوطن” من أجل فرض الأمن في تلك المناطق، بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عليها.

وتقدمت “درع الوطن” في شرق البلاد، وفرضت سيطرتها على جميع أرجاء حضرموت، فضلاً عن محافظة المهرة.

وكانت قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” شنت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، هجوماً مباغتاً على محافظتي حضرموت والمهرة، وتوسعت في شرق البلاد. وفي حين شددت الحكومة اليمنية على ضرورة الانسحاب والتراجع، فإن “المجلس الانتقالي الجنوبي” رفض ذلك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها
أخبار رئيسية

المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة...

أخبار رئيسية
محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف المكلا
السعودية اليوم

محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف...

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث مع طارق صالح دعم استقرار اليمن
أخبار رئيسية

خالد بن سلمان يبحث مع طارق صالح...

أخبار رئيسية
قوات درع الوطن تدخل المكلا ومطار الريان في اليمن
السعودية اليوم

قوات درع الوطن تدخل المكلا ومطار الريان...

السعودية اليوم
الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي
السعودية اليوم

الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني...

أخبار رئيسية
الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية
السعودية اليوم

الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة...

السعودية اليوم
آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية
السعودية اليوم

آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية...

السعودية اليوم