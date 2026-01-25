محافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المُقام بالرياض

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
زار الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الأحساء، اليوم، منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المقام بمدينة الرياض، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء، والمسؤولين، والمستثمرين، وممثلي الجهات التعليمية والتدريبية.
واطّلع خلال الزيارة على أبرز برامج المنتدى ومبادراته، وما يقدّمه من جلسات حوارية ومعرضٍ مصاحب يستعرض الفرص الاستثمارية في مجالات التعليم العام والجامعي، والتدريب التقني والمهني، وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب أحدث المشاريع التعليمية والتدريبية ونماذج الشراكات التي تطرحها الجهات المشاركة.
وأكَّد محافظ الأحساء أهمية الاستثمار في قطاعي التعليم والتدريب بوصفهما ركيزتين أساسيتين لبناء القدرات الوطنية، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم جاهزية الأحساء لمواكبة اقتصاد المستقبل، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وأشاد بالدور الذي يؤديه المنتدى بصفته منصة فاعلة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتطوير الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل فرصة نوعية لتعزيز الاستثمار في منظومة التعليم والتدريب، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.
واستمع خلال الجولة إلى شروحٍ حول البرامج والمشاريع المعروضة، والمبادرات الرامية إلى تطوير القدرات البشرية وربط مخرجات التعليم والتدريب بفرص التوظيف، بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة الحياة في محافظة الأحساء.
وتأتي زيارة محافظ الأحساء في إطار حرصه على متابعة المبادرات الوطنية النوعية في مجال التعليم والتدريب، والاطلاع على أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية ويخدم أهداف التنمية الشاملة والجاهزية الاقتصادية للمحافظة.