محافظ الدوادمي يدشّن الهوية البصرية الجديدة ومواقع جمعية ثقة الإلكترونية

دشّن سعادة محافظ الدوادمي الأستاذ خالد بن محمد البابطين الهوية البصرية الجديدة والعلامة التجارية لـ جمعية البر الخيرية بمحافظة الدوادمي (ثقة) ، إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني للجمعية وموقع جمع التبرعات الإلكتروني، في خطوة تعكس توجه الجمعية نحو تعزيز حضورها المؤسسي وتطوير أدواتها الرقمية.



واستُهل حفل التدشين بتقديم مدير البرامج والمشاريع بالجمعية ماجد البشري عرضاً استعرض خلاله ملامح الهوية البصرية الجديدة والعلامة التجارية، وما تحمله من دلالات تعكس رؤية الجمعية ورسالتها، ودورها في توحيد الصورة الذهنية، وتعزيز الظهور الإعلامي، ورفع مستوى الاحترافية والموثوقية لدى الداعمين والمستفيدين.

عقب ذلك، تم عرض فيديو تعريفي قصير عن التحول الرقمي من إعداد المسؤولة التقنية بالجمعية الأستاذة ياسمين المطيري، استعرضت فيه مراحل تطوير الموقع الإلكتروني ومنصة جمع التبرعات، وما تحقق من أتمتة للعمليات، وأثر التحول الرقمي في تسهيل إجراءات التبرع، وتحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

ثم استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا مشاريع الجمعية الرعوية والتنموية لعام 2026 والتي تتجاوز خمسين مشروعاً، إلى جانب مبادرات التنمية المجتمعية، موضحًا مستهدفاتها وأثرها المتوقع، في إطار الخطة الاستراتيجية للجمعية، وبما يسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي وتحقيق الاستدامة.



وعقب اكتمال العروض، تم التدشين الرسمي للهوية البصرية الجديدة ومواقع الجمعية الإلكترونية، عبر رسالة نصية إيذانًا بانطلاقها، برعاية وتشريف سعادة محافظ الدوادمي.

وفي ختام حفل التدشين، تسلّم سعادة محافظ الدوادمي من رئيس الجمعية درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة، كما تسلّم تقرير الجمعية لعام 2024، الذي تضمّن أبرز منجزات الجمعية ومؤشرات الأداء والأثر.

بعد ذلك قام سعادة محافظ الدوادمي ومرافقيه، بجولة على مرافق الجمعية، اطّلع خلالها على أعمالها، واختتمت الزيارة بتسجيل كلمة في سجل الزيارات عبّر فيها عن سعادته بزيارة جمعية (ثقة) وماشاهده من إنجازات عظمية.



من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة جمعية ثقة الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا شكره وتقديره لسعادة محافظ الدوادمي على تشريفه ورعايته، مؤكداً أن هذا التدشين يمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية.

مضيفاً بأن تدشين الهوية البصرية الجديدة والعلامة التجارية، إلى جانب المنصات الرقمية، يجسد التزام جمعية ثقة بالتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وترسيخ ثقة الداعمين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي وتعظيم أثره المجتمعي.

حضر حفل التدشين سعادة وكيل المحافظة، وعدد من مدراء الجهات الحكومية، ونائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، إضافة إلى عدد من أهالي محافظة الدوادمي.