محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف المكلا

أكد محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم الأحد، أن قوات “درع الوطن” باتت على مشارف مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.

كما طالب الخنبشي قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” بالخروج من مطار الريان بالمكلا.

قوات درع الوطن على مشارف المكلا

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أصدر يوم الجمعة قراراً بتكليف محافظ حضرموت بتولي القيادة العامة لقوات “درع الوطن” في المحافظة. وذكرت الوكالة اليمنية الرسمية أن قرار رئيس مجلس القيادة يمنح الخنبشي “كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة”.

وكان الخنبشي قد أعلن مساء الجمعة أن “قوات العمالقة” أخلت مطار الريان، مقدّراً انسحابهم حيث أكد أنه جاء “حقناً للدماء”. وأكد محافظ حضرموت أن “على القوة المفرزة من اللواء السادس والشرطة العسكرية من عدن إخلاء مطار الريان” أيضاً.

هروب مجاميع الانتقالي الجنوب

كما أفاد الخنبشي السبت عن رصد خروج مجاميع لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” من المكلا باتجاه عدن.

يذكر أن قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” كانت شنت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي هجوماً مباغتاً على محافظتي حضرموت والمهرة وتوسعت في شرق البلاد. وفي حين شددت الحكومة اليمنية على ضرورة الانسحاب والتراجع، إلا أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” رفض ذلك.

وقد انطلقت الجمعة عملية عسكرية سلمية من أجل “استعادة المعسكرات”، كما وصفتها الحكومة اليمنية، لافتةً إلى أنها طلبت دعم تحالف دعم الشرعية في حال واجهت أية هجمات عسكرية.