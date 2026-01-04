محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف المكلا

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
أكد محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم الأحد، أن قوات “درع الوطن” باتت على مشارف مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.
كما طالب الخنبشي قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” بالخروج من مطار الريان بالمكلا.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أصدر يوم الجمعة قراراً بتكليف محافظ حضرموت بتولي القيادة العامة لقوات “درع الوطن” في المحافظة. وذكرت الوكالة اليمنية الرسمية أن قرار رئيس مجلس القيادة يمنح الخنبشي “كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة”.
وكان الخنبشي قد أعلن مساء الجمعة أن “قوات العمالقة” أخلت مطار الريان، مقدّراً انسحابهم حيث أكد أنه جاء “حقناً للدماء”. وأكد محافظ حضرموت أن “على القوة المفرزة من اللواء السادس والشرطة العسكرية من عدن إخلاء مطار الريان” أيضاً.
كما أفاد الخنبشي السبت عن رصد خروج مجاميع لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” من المكلا باتجاه عدن.
يذكر أن قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” كانت شنت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي هجوماً مباغتاً على محافظتي حضرموت والمهرة وتوسعت في شرق البلاد. وفي حين شددت الحكومة اليمنية على ضرورة الانسحاب والتراجع، إلا أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” رفض ذلك.
وقد انطلقت الجمعة عملية عسكرية سلمية من أجل “استعادة المعسكرات”، كما وصفتها الحكومة اليمنية، لافتةً إلى أنها طلبت دعم تحالف دعم الشرعية في حال واجهت أية هجمات عسكرية.