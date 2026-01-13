Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٩ مساءً
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبلت محافظة محايل عسير -80 كم شمال غرب مدينة أبها- خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالية، أعدادًا متزايدة من الزوار والسياح القادمين من مختلف مناطق المملكة، في ظل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية جعلتها واحدة من أبرز الوجهات الشتوية في منطقة عسير، ولما تتميز به من تنوع بيئي ومناخي، وتكامل في الخدمات والمرافق الترفيهية.

ورصدت هيئة وكالة الأنباء السعودية ميدانيًا، حراكًا لافتًا في الأنشطة الشتوية، تنوع بين التجمعات العائلية في المواقع المفتوحة، وممارسة المشي في المسارات الطبيعية، والاستمتاع بالجلسات الخارجية المطلة على الأودية والمرتفعات، إلى جانب الإقبال على المنتزهات العامة والأسواق الشعبية، في مشاهد عكست حجم الإقبال وتنوّع التجارب السياحية التي توفرها المحافظة.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير

شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير

لقطات توثق الحالة المطرية على محايل عسير

لقطات توثق الحالة المطرية على محايل عسير

أهم عناصر الجذب في المحافظة

وتبرز الطبيعة كأحد أهم عناصر الجذب في المحافظة، حيث تمتد الأودية الخضراء وتنساب المياه في مشاهد خلابة، فيما تحيط الجبال بالمدينة لتشكّل لوحات بانورامية جذابة لمحبي الاستكشاف والتصوير، إلى جانب المسطحات المائية والمواقع الطبيعية التي باتت مقصدًا للعائلات وهواة الرحلات البرية.

وأسهمت البنية التحتية السياحية وتوفر المرافق الخدمية في تعزيز تجربة الزائر، حيث تنتشر المتنزهات العامة، والمواقع المهيأة للعائلات، والمسطحات الخضراء، إلى جانب المقاهي والمطاعم التي تقدم خيارات متنوعة تلبي مختلف الأذواق، مما أسهم في إطالة مدة إقامة الزوار ورفع مستوى الرضا لديهم.

وتكتمل تجربة السياحة في محايل عسير بحضورها الثقافي والاجتماعي، من خلال الأسواق الشعبية التي تمثل نافذة على التراث المحلي، وتعرض منتجات المنطقة من الحرف اليدوية، والعسل، والمأكولات الشعبية، والملابس التقليدية، حيث تحولت هذه الأسواق إلى محطات رئيسة في برامج الزوار، لما توفره من تجربة أصيلة تعكس هوية المكان وتاريخه.

وفي الوقت ذاته، تمثل المحافظة نقطة انطلاق لاستكشاف عددٍ من المواقع السياحية في منطقة عسير، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتنوع تضاريسها، وقربها من عددٍ من الوجهات الطبيعية والتراثية، مما يعزز من مكانتها وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه، والاستجمام، والتجربة الثقافية.

ويعكس هذا الإقبال المتزايد على محافظة محايل عسير خلال الموسم الشتوي نجاح الجهود المبذولة في تطوير القطاع السياحي، وتهيئة المواقع الطبيعية، وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز السياحة الداخلية، وتنويع الخيارات الترفيهية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وجعل السياحة رافدًا تنمويًا مستدامًا للمناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد