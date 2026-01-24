محمد البشيري يحصد الدكتوراه من جامعة كارديف

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
حصل محمد بن حسن حمود بشيري، أحد منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على شهادة الدكتوراه، في تخصص “اللغويات التطبيقية الإنجليزية”، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، من جامعة كارديف في المملكة المتحدة.
“المواطن” تقدم خالص التهاني للدكتور ”محمد”، متمنية له مزيداً من التوفيق والنجاح.