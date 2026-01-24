محمد البشيري يحصد الدكتوراه من جامعة كارديف

حصل محمد بن حسن حمود بشيري، أحد منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على شهادة الدكتوراه، في تخصص “اللغويات التطبيقية الإنجليزية”، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، من جامعة كارديف في المملكة المتحدة.

“المواطن” تقدم خالص التهاني للدكتور ”محمد”، متمنية له مزيداً من التوفيق والنجاح.