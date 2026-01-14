مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي

أعلنت مدارس الموهوبين التقنية عن فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم في المدينة المنورة، وذلك ضمن أول مدارس متخصصة في رعاية وتنمية الموهوبين في المجالات التقنية للبنين والبنات.

وبيّنت أن التسجيل يستهدف الطلاب والطالبات الملتحقين بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم، في إطار دعم الموهوبين وتنمية مهاراتهم التقنية وفق مسارات تعليمية نوعية.

وأفادت أن المجالات التعليمية التي تقدمها مدارس الموهوبين التقنية تشمل علوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إلى جانب مجموعة من البرامج المتخصصة، من بينها البرنامج التقني المكثف، والبرنامج الترفيهي، وبرنامج المنافسات العالمية، وبرنامج مهارات التفكير، وبرنامج المهارات القيادية، إضافة إلى البرنامج الصيفي.

ودعت مدارس الموهوبين التقنية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الراغبين في التسجيل إلى زيارة حسابات مدارس الموهوبين التقنية على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على تفاصيل القبول وآلية التسجيل.

وتُعد مدارس الموهوبين التقنية مدارس تعليمية متخصصة في تنمية قدرات الطلبة الموهوبين في المجالات التقنية، بالشراكة بين أكاديمية طويق ووزارة التعليم.