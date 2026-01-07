الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية “هينك لاتيغان” يخطف صدارة ترتيب فئة السيارات برالي داكار 2026 سلمان للإغاثة يوزّع 13.600 سلة غذائية للأسر المتضررة في وادي وصحراء حضرموت الفلبين تجلي 3 آلاف قروي بعد سلسلة انفجارات بركانية السعودية تواصل التفوق.. حققت ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية سعر الذهب يتراجع عالميًا يزيد الراجحي يقرّر الانسحاب من رالي داكار السعودية القبض على 3 مواطنين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالمدينة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10455 نقطة
باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، مساء اليوم الأربعاء، إنقاذ تسعة أشخاص إثر حريق في شقة سكنية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، ولله الحمد.
يأتي ذلك في سياق سرعة الاستجابة التي تباشر بها المديرية مختلف البلاغات والحواث في جميع المناطق.
📹| #الدفاع_المدني بتبوك ينقذ (9) أشخاص إثر حريق في شقة سكنية، ولا إصابات. pic.twitter.com/aOzltG1fRC
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 7, 2026