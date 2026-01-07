Icon

مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٨ مساءً
مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية
المواطن - فريق التحرير

باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، مساء اليوم الأربعاء، إنقاذ تسعة أشخاص إثر حريق في شقة سكنية.

مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، ولله الحمد.

تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك

تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك

أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة 

أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة 

يأتي ذلك في سياق سرعة الاستجابة التي تباشر بها المديرية مختلف البلاغات والحواث في جميع المناطق.

