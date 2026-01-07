مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية

باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، مساء اليوم الأربعاء، إنقاذ تسعة أشخاص إثر حريق في شقة سكنية.

مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، ولله الحمد.

يأتي ذلك في سياق سرعة الاستجابة التي تباشر بها المديرية مختلف البلاغات والحواث في جميع المناطق.