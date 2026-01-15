Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة
المواطن - فريق التحرير

دعا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورجي مورييرا دا سيلفا، خلال زيارة ميدانية إلى غزة، إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية عبر فتح المعابر والممرات وتقليص القيود، بما يشمل السماح بإدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لإصلاح الخدمات الأساسية كالمياه والرعاية الصحية والتعليم.

ووصف المسؤول الأممي حجم الدمار بأنه هائل، مشيرًا إلى تضرر أو تدمير واسع للمنازل والمدارس والعيادات وشبكات المياه والكهرباء، محذرًا من خطر تحول أطفال غزة إلى جيل ضائع مع انقطاعهم عن الدراسة للعام الثالث.

وقال: “إن القطاع يضم أكثر من 60 مليون طن من الركام، بما يعادل حمولة 3000 سفينة حاويات، وقد تستغرق إزالته أكثر من سبع سنوات”، مؤكدًا أهمية إدخال الوقود لتشغيل المستشفيات وأنظمة المياه وتوزيع المساعدات.
ودعا إلى تحرك عاجل لإصلاح محطة توليد الكهرباء الوحيدة المتوقفة منذ أكتوبر 2023 في غزة، التي تتطلب 10 ملايين دولار فورًا والسماح بإدخال قطع الغيار.

