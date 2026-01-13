مسام ينزع 1.181 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، انتزاع 1.181 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و61 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.114 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2026م.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن، ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية خور مكسر، و581 ذخيرة غير منفجرة بمديرية عدن. وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرة، وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع الفريق 57 لغمًا مضادًا للدبابات و13 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.

وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرة، وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب نزع الفريق 4 ألغام مضادة للأفراد و467 ذخيرة غير منفجرة، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات بمديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و36 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و9 ذخائر غير منفجرة بمديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير إلى 1.917 لغمًا، كما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 531.868 لغمًا.