مسام ينزع 837 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٠ مساءً
مسام ينزع 837 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2026م، من انتزاع (837) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و(104) ألغام مضادة للدبابات، و(729) ذخيرة غير منفجرة، و(3) عبوات ناسفة.

وفي محافظة عدن نزع فريق “مسام” (242) ذخيرة غير منفجرة، وذخيرتين غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية اليتيمة بمحافظة الجوف، و(91) لغمًا مضادًا للدبابات و(167) ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق (9) ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، و(12) لغمًا مضادًا للدبابات و(273) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية مأرب، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(7) ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و(24) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية صلوح.
وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير إلى (2.754) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (532.705) ألغام، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

