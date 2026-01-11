مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام

قالت منصة مساند إنه يمكن تحويل المبلغ المراد تحويله ولكن سيتم احتساب نسبة الالتزام حسب الأجر المتفق عليه، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي

920002866.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.