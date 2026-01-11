Icon

إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي Icon مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام Icon ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة Icon نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب Icon الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس Icon حالة الأهلية "غير مؤهل" في حساب المواطن فما الحل؟ Icon التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م Icon سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة Icon إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري

مرخصة من وزارة الاعلام

مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٨ مساءً
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إنه يمكن تحويل المبلغ المراد تحويله ولكن سيتم احتساب نسبة الالتزام حسب الأجر المتفق عليه، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي
920002866.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

