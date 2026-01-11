إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟ التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري
قالت منصة مساند إنه يمكن تحويل المبلغ المراد تحويله ولكن سيتم احتساب نسبة الالتزام حسب الأجر المتفق عليه، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي
920002866.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.