مساند توضح شرط رقم الإقامة وآلية تحديد رسوم نقل الخدمات

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
قالت منصة مساند إنه يجب توفر رقم إقامة للعامل للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد، وتكلفة نقل الخدمات يتم تحديدها من قبل صاحب العمل الحالي الراغب بنقل خدمات العامل المكفول.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.