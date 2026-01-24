Icon

مساند توضح شرط رقم الإقامة وآلية تحديد رسوم نقل الخدمات

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠١ مساءً
مساند توضح شرط رقم الإقامة وآلية تحديد رسوم نقل الخدمات
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إنه يجب توفر رقم إقامة للعامل للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد، وتكلفة نقل الخدمات يتم تحديدها من قبل صاحب العمل الحالي الراغب بنقل خدمات العامل المكفول.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

