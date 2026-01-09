Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

مساند: يتوجب إصدار الإقامة للعمالة للاستفادة من خدمة حماية الأجور

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
مساند: يتوجب إصدار الإقامة للعمالة للاستفادة من خدمة حماية الأجور
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إنه يتوجب إصدار الإقامة للعمالة المنزلية للاستفادة من خدمة حماية الأجور، بالإضافة إلى أن إصدارها يحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

