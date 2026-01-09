مساند: يتوجب إصدار الإقامة للعمالة للاستفادة من خدمة حماية الأجور

أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال باكستان وزارة الداخلية تنعى الفريق أول سعيد القحطاني ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا
قالت منصة مساند إنه يتوجب إصدار الإقامة للعمالة المنزلية للاستفادة من خدمة حماية الأجور، بالإضافة إلى أن إصدارها يحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.