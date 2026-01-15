مستشفى الحبيب التخصصي تعلن عن 70 وظيفة شاغرة

أعلن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي (مستشفى تابع لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية) عن طرح (70) فرصة وظيفية شاغرة ومتنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس) للعمل في 4 مدن (الرياض، جدة، القصيم، الخبر) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– منسق خدمات المرضى

– منسق علاقات المرضى

– مشرف خدمات الدعم الإداري

– مساعد موارد بشرية

– مشرف قسم التدبير المنزلي

– أخصائي بصريات

– منسق الإسكان

– فني تصوير بالموجات فوق الصوتية

– منسق التسويق

– فني تصوير بالرنين المغناطيسي

– استشاري طب الطوارئ للأطفال

– مشرف كهربائي

– مشرف صيانة

– مدبرة منزل

– منسق خدمات الغرف

– فني كهرباء

– فني تكييف وتبريد

– مسؤول السلامة الإشعاعية

– منسق مركز الاتصال

– مسعف

– مساعد كاتب خزينة

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي

– استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري

– فني مختبرات علم الاعصاب

– أخصائي أول

– فني مختبر القسطرة

– (وظائف متعددة أخرى)

أماكن التوظيف:

– الرياض

– جدة

– القصيم

– الخبر

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

المزايا:

– رواتب أساسية تنافسية.

– بدلات سكن ونقل.

– تأمين طبي.

– بيئة ديناميكية ومهنية.

– فريق عمل متعدد الثقافات.

– ساعات عمل مرنة.

– فرص تطوير وظيفي ودورات تدريبية.

طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة:

التقديم متاح من اليوم الخميس 1447/7/26هـ (الموافق 2026/1/15م) عن طريق الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.