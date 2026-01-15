Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

مستشفى الحبيب التخصصي تعلن عن 70 وظيفة شاغرة

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٩ مساءً
مستشفى الحبيب التخصصي تعلن عن 70 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي (مستشفى تابع لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية) عن طرح (70) فرصة وظيفية شاغرة ومتنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس) للعمل في 4 مدن (الرياض، جدة، القصيم، الخبر) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– منسق خدمات المرضى
– منسق علاقات المرضى
– مشرف خدمات الدعم الإداري
– مساعد موارد بشرية
– مشرف قسم التدبير المنزلي
– أخصائي بصريات
– منسق الإسكان
– فني تصوير بالموجات فوق الصوتية
– منسق التسويق
– فني تصوير بالرنين المغناطيسي
– استشاري طب الطوارئ للأطفال
– مشرف كهربائي
– مشرف صيانة
– مدبرة منزل
– منسق خدمات الغرف
– فني كهرباء
– فني تكييف وتبريد
– مسؤول السلامة الإشعاعية
– منسق مركز الاتصال
– مسعف
– مساعد كاتب خزينة
– استشاري أمراض الجهاز الهضمي
– استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري
– فني مختبرات علم الاعصاب
– أخصائي أول
– فني مختبر القسطرة
– (وظائف متعددة أخرى)

قد يهمّك أيضاً
وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة

وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه

وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه

أماكن التوظيف:

– الرياض
– جدة
– القصيم
– الخبر

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

المزايا:

– رواتب أساسية تنافسية.
– بدلات سكن ونقل.
– تأمين طبي.
– بيئة ديناميكية ومهنية.
– فريق عمل متعدد الثقافات.
– ساعات عمل مرنة.
– فرص تطوير وظيفي ودورات تدريبية.

طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة:

التقديم متاح من اليوم الخميس 1447/7/26هـ (الموافق 2026/1/15م) عن طريق الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه

حصاد اليوم
شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة
آخر الاخبار

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.....

آخر الاخبار
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
شركة ثمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والعمل عن بُعد
حصاد اليوم

شركة ثمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض...

حصاد اليوم