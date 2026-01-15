مستشفى الحبيب التخصصي تعلن عن 70 وظيفة شاغرة

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
أعلن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي (مستشفى تابع لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية) عن طرح (70) فرصة وظيفية شاغرة ومتنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس) للعمل في 4 مدن (الرياض، جدة، القصيم، الخبر) على النحو التالي:
– منسق خدمات المرضى
– منسق علاقات المرضى
– مشرف خدمات الدعم الإداري
– مساعد موارد بشرية
– مشرف قسم التدبير المنزلي
– أخصائي بصريات
– منسق الإسكان
– فني تصوير بالموجات فوق الصوتية
– منسق التسويق
– فني تصوير بالرنين المغناطيسي
– استشاري طب الطوارئ للأطفال
– مشرف كهربائي
– مشرف صيانة
– مدبرة منزل
– منسق خدمات الغرف
– فني كهرباء
– فني تكييف وتبريد
– مسؤول السلامة الإشعاعية
– منسق مركز الاتصال
– مسعف
– مساعد كاتب خزينة
– استشاري أمراض الجهاز الهضمي
– استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري
– فني مختبرات علم الاعصاب
– أخصائي أول
– فني مختبر القسطرة
– (وظائف متعددة أخرى)
– الرياض
– جدة
– القصيم
– الخبر
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– رواتب أساسية تنافسية.
– بدلات سكن ونقل.
– تأمين طبي.
– بيئة ديناميكية ومهنية.
– فريق عمل متعدد الثقافات.
– ساعات عمل مرنة.
– فرص تطوير وظيفي ودورات تدريبية.
التقديم متاح من اليوم الخميس 1447/7/26هـ (الموافق 2026/1/15م) عن طريق الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.