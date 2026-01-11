مستشفى الدرعية يُحقق إنجازًا نوعيًا في تصحيح تشوّه العمود الفقري

حقق الفريق الطبي لجراحة العمود الفقري في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، إنجازًا طبيًا مميزًا في جراحة العمود الفقري، لمريض يبلغ من العمر 30 عامًا، كان يعاني من تشوّه خلقي في الفقرات وانحراف حاد في العمود الفقري.

وقاد الفريق استشاري جراحة العمود الفقري الدكتور زياد اليوسف، بمشاركة استشاري العمود الفقري الدكتور علي القحطاني، إلى جانب فريق طبي متخصص يضم كوادر جراحية وتمريضية عالية التأهيل.

ونجح الفريق الجراحي في استئصال الفقرات المشوّهة وتصحيح الاعوجاج بدقّة عالية، باستخدام تقنيات طبية متقدمة أسهمت في تحقيق نتائج علاجية استثنائية للمريض، وأعادت له القدرة على بدء رحلة التعافي.

وأظهرت الفحوصات والتقييمات الطبية بعد الجراحة استقرارًا صحيًا ملحوظًا، وتعافيًا سريعًا، ليغادر المريض المستشفى وهو بصحية جيدة، ويبدأ برنامج التأهيل الطبي لما بعد العملية تحت إشرافٍ طبي متخصص.

ويؤكد هذا الإنجاز كفاءة الكوادر الطبية في مستشفى الدرعية، ويجسّد التزام تجمع الرياض الصحي الثالث بتطوير الخدمات الصحية التخصصية، ورفع جودة الرعاية، تعزيزًا لأهداف التحوّل الصحي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.