Icon

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 Icon الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم Icon الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن Icon صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة Icon أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة Icon السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها Icon العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
لمريض في العقد الرابع من عمره

مستشفى الدرعية يُحقق إنجازًا نوعيًا في تصحيح تشوّه العمود الفقري

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
مستشفى الدرعية يُحقق إنجازًا نوعيًا في تصحيح تشوّه العمود الفقري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الطبي لجراحة العمود الفقري في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، إنجازًا طبيًا مميزًا في جراحة العمود الفقري، لمريض يبلغ من العمر 30 عامًا، كان يعاني من تشوّه خلقي في الفقرات وانحراف حاد في العمود الفقري.

وقاد الفريق استشاري جراحة العمود الفقري الدكتور زياد اليوسف، بمشاركة استشاري العمود الفقري الدكتور علي القحطاني، إلى جانب فريق طبي متخصص يضم كوادر جراحية وتمريضية عالية التأهيل.

قد يهمّك أيضاً
نجاح تثبيت كسر معقد في الحوض لمريض ستيني بمستشفى الدرعية

نجاح تثبيت كسر معقد في الحوض لمريض ستيني بمستشفى الدرعية

ونجح الفريق الجراحي في استئصال الفقرات المشوّهة وتصحيح الاعوجاج بدقّة عالية، باستخدام تقنيات طبية متقدمة أسهمت في تحقيق نتائج علاجية استثنائية للمريض، وأعادت له القدرة على بدء رحلة التعافي.

وأظهرت الفحوصات والتقييمات الطبية بعد الجراحة استقرارًا صحيًا ملحوظًا، وتعافيًا سريعًا، ليغادر المريض المستشفى وهو بصحية جيدة، ويبدأ برنامج التأهيل الطبي لما بعد العملية تحت إشرافٍ طبي متخصص.

ويؤكد هذا الإنجاز كفاءة الكوادر الطبية في مستشفى الدرعية، ويجسّد التزام تجمع الرياض الصحي الثالث بتطوير الخدمات الصحية التخصصية، ورفع جودة الرعاية، تعزيزًا لأهداف التحوّل الصحي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد