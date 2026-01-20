مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية عن قيام مسلحين بخطف عشرات الأشخاص من دور عبادة في محافظة كادونا شمال البلاد.

وأوضحت الشرطة، أن المهاجمين استخدموا أسلحة متطورة خلال الهجوم على منطقة كورمين، مؤكدة استمرار جهودها لتحديد العدد الدقيق للضحايا وتعقب الخاطفين، كما نُشرت قوات عسكرية وفرق أمنية إضافية في المنطقة لتأمين المخطوفين وضبط المعتدين.