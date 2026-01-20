ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين انخفاض أسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.7% طريف تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية إبعاد وتغريم مخالف أجنبي مارس نشاط الكدادة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر والربع الرابع من 2025 هلال شهر شعبان يُزيّن السماء اليوم ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أعلنت الشرطة النيجيرية عن قيام مسلحين بخطف عشرات الأشخاص من دور عبادة في محافظة كادونا شمال البلاد.
وأوضحت الشرطة، أن المهاجمين استخدموا أسلحة متطورة خلال الهجوم على منطقة كورمين، مؤكدة استمرار جهودها لتحديد العدد الدقيق للضحايا وتعقب الخاطفين، كما نُشرت قوات عسكرية وفرق أمنية إضافية في المنطقة لتأمين المخطوفين وضبط المعتدين.