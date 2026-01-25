Icon

فرق الطوارئ باشرت الموقع فورًا وقامت بعزل المنطقة المتضررة

“مشاريع الرياض” تكشف ملابسات انهيار الشمال: خطأ في الحفر ولا انقطاع للخدمات

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٩ مساءً
"مشاريع الرياض" تكشف ملابسات انهيار الشمال: خطأ في الحفر ولا انقطاع للخدمات
المواطن - فريق التحرير

أرجع مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أسباب الهبوط الأرضي في أحد شوارع شمال الرياض إلى أعمال حفر جارية في مشروع إنشاء مبنى مجاور.

وأفاد المركز في بيان توضيحي بأن الانهيار الجزئي للتربة أدى إلى تضرر الشارع الموازي وكسر في أحد خطوط المياه الرئيسية، مما نتج عنه تجمعات مائية كثيفة في الموقع.

الإمدادات الخدمية مستمرة

وطمأن المركز عموم المستفيدين بأن الإمدادات الخدمية مستمرة ولم تشهد أي انقطاع، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ باشرت الموقع فوراً وقامت بعزل المنطقة المتضررة.

وثمّن المركز “الجاهزية العالية” التي أظهرتها الجهات الشريكة (أمانة الرياض، المرور، الكهرباء، والمياه)، مؤكدًا استمراره في ممارسة دوره الرقابي الصارم لضمان سلامة الأصول وتطبيق أعلى معايير السلامة في مواقع الإنشاءات.

