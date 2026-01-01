مصرع وفقدان 10 أشخاص في هجوم على عمال مناجم في البيرو

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم، وفقد ​سبعة آخرون بعد هجوم في الليلة الماضية على عمال مناجم غير رسميين في بلدة بمنطقة لا ليبرتاد شمال ​البيرو، وهو الأحدث في ​سلسلة هجمات على عمال مناجم الذهب في الدولة الواقعة في جبال الأنديز.

وأفادت الشرطة أن المعلومات تشير إلى مقتل ثلاثة أشخاص ⁠عند مدخل المنجم، فيما لا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين، وقد يكون عدد القتلى أكبر من ‌ذلك.

يذكر أن 13 عاملًا بنفس المنطقة قتلوا في مايو أيار من العام الماضي، حيث سعت عصابات ‌إجرامية إلى زيادة سيطرتها في ‌المنطقة.