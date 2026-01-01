Icon

مصرع 17 شخصًا جراء الفيضانات في أفغانستان

بسبب الأمطار الغزيرة

مصرع 17 شخصًا جراء الفيضانات في أفغانستان

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٨ مساءً
مصرع 17 شخصًا جراء الفيضانات في أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، جراء فيضانات اجتاحت العديد من مناطق أفغانستان، بسبب استمرار هطول للأمطار الغزيرة.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث محمد يوسف حمد اليوم: “إن أول هطول للأمطار الغزيرة وتساقط الجليد هذا الموسم أنهى موجة الجفاف المطولة ولكنها أدت إلى فيضانات في العديد من المناطق في البلاد”.

وأضاف “إن الطقس القاسي عرقل الحياة اليومية أيضًا عبر المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية والغربية”، مشيرًا إلى أن الفيضانات ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية في المقاطعات المتضررة وأدت إلى نفوق الماشية وأثرت في 1800 أسرة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع في المناطق الريفية والحضرية الهشة بالفعل.

وأكد محمد يوسف أن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أرسلت فرق تقييم إلى المناطق الأكثر تضررًا، وتُجري عمليات مسح لتحديد الاحتياجات الإضافية.

يذكر أن أفغانستان مثل جارتيها الهند وباكستان، عرضة لتقلبات الأحوال الجوية خاصة حدوث الفيضانات عقب الأمطار الموسمية.

