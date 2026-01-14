مصرع 32 شخصًا إثر سقوط رافعة على قطار في تايلند

لقي 32 شخصًا مصرعهم على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار رافعة على قطار ركاب في تايلند الأربعاء، وفق أحدث حصيلة أعلنتها السلطات.

وكانت الرافعة تُستخدم في موقع بناء مشروع ضخم لسكك الحديد تدعمه الصين وتديره شركة تايلندية كانت طرفًا في عدة حوادث مماثلة في السابق.

وتسبب سقوط الرافعة في خروج قطار الركاب بين العاصمة بانكوك ومقاطعة أوبون راتشاثاني شمال شرق البلاد عن مساره.

وقالت السلطات الصحية المحلية: إن ما لا يقل عن 32 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 60 آخرين، بينهم سبعة في حالة خطرة”، مضيفة أن ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت الرافعة جزءا من مشروع بناء ضخم انطلق عام 2017 بتأخير عشر سنوات عن الموعد المحدد، لتدشين أول خط سكة حديد فائق السرعة في تايلند.

ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 5.4 مليارات دولار إلى ربط بانكوك بكونمينغ في جنوب الصين، مرورًا بلاوس، بحلول عام 2028.