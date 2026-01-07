مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير تحالف دعم الشرعية يوضح تفاصيل هروب عيدروس الزبيدي الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟ حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
بدأ مصرف الراجحي بتاريخ 7 يناير الحالي إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
وأفاد المصرف في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أن إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية والحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار.
وأوضح أن التاريخ المتوقع لنهاية الطرح 8 يناير الحالي، ويخضع أيضاً لظروف السوق.
وعيّن المصرف كلا من شركة الراجحي المالية، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وبنك وربة، مديرين للاكتتاب وبنك أفين مدير مشارك، في الطرح.
أفاد أن قيمة الطرح وشروطه وسعر الصك والعائد عليه ستحدد بناءً على ظروف السوق موضحاً أن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.