Icon

السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة Icon الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا Icon وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة Icon مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال Icon الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية Icon أمير منطقة الرياض يزور مفتي عام المملكة Icon هيونداي موتور تخطط لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في مصانعها Icon انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي

مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ مساءً
مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية غير القابلة للمساس، بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مشددًا على رفض بلاده لأي إجراءات أحادية أو محاولات لفرض كيانات موازية أو إيجاد واقع سياسي جديد خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي عقدت اليوم، افتراضيًا بناءً على طلب مصر، لدعم وحدة وسيادة وسلامة الصومال.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة

السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع الرئيس المصري

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع الرئيس المصري

وأوضح الوزير عبدالعاطي في كلمته، أن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يُسمّى بإقليم “أرض الصومال” يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضًا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فضلًا عن كونه سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وهو ما يتطلب موقفًا موحدًا لدعم الصومال، وتضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

وشدد على أن الاعتراف الإسرائيلي يُسهم في تأجيج النزاعات وانعدام الأمن في المنطقة، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على هذا القرار غير المشروع.

ودعا الوزير المصري مجلس السلم والأمن إلى اعتماد موقف قوي وموحّد لإدانة الاعتراف بما يُسمّى بأرض الصومال، والرفض القاطع من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الإسرائيلي، مع التشديد على الدعم الكامل وغير المشروط لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شغب وتصرفات مضطربة من الركاب تلغي رحلة جوية إلى مصر
العالم

شغب وتصرفات مضطربة من الركاب تلغي رحلة...

العالم
الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا
السوق

الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا

السوق
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
السعودية اليوم

السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة...

السعودية اليوم
مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن
العالم

مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام...

العالم
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع الرئيس المصري
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يصل إلى مصر
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يصل إلى مصر

السعودية اليوم