مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية غير القابلة للمساس، بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مشددًا على رفض بلاده لأي إجراءات أحادية أو محاولات لفرض كيانات موازية أو إيجاد واقع سياسي جديد خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي عقدت اليوم، افتراضيًا بناءً على طلب مصر، لدعم وحدة وسيادة وسلامة الصومال.

وأوضح الوزير عبدالعاطي في كلمته، أن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يُسمّى بإقليم “أرض الصومال” يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضًا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فضلًا عن كونه سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وهو ما يتطلب موقفًا موحدًا لدعم الصومال، وتضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

وشدد على أن الاعتراف الإسرائيلي يُسهم في تأجيج النزاعات وانعدام الأمن في المنطقة، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على هذا القرار غير المشروع.

ودعا الوزير المصري مجلس السلم والأمن إلى اعتماد موقف قوي وموحّد لإدانة الاعتراف بما يُسمّى بأرض الصومال، والرفض القاطع من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الإسرائيلي، مع التشديد على الدعم الكامل وغير المشروط لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.