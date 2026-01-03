Icon

مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت مصر أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، معربةً عن قلقها من مخاطر التصعيد المحتمل وانعكاساته على أمن واستقرار اليمن، وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن المنطقة برمتها.

وجددت مصر، في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها اليوم، موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية اليمنية، وصون مقدرات الشعب اليمني، مبينةً أن تقديم حلول شاملة تعالج جذور الأزمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشددت على أهمية تغليب لغة الحوار والمنطق، وضرورة تحقيق التهدئة وضبط النفس، وتجنب اتخاذ أية إجراءات أحادية تهدد الأمن والاستقرار، داعيةً إلى العمل على دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

وأشارت مصر إلى استمرارها في الدفع نحو العمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية، من خلال مواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، تقوم على الحوار الوطني لمكونات الشعب اليمني كافة في إطار من التوافق، واحترام الثوابت الوطنية اليمنية، وبما يسهم في تعزيز وحدة الموقف وحماية الأمن القومي العربي، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

