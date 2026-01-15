Icon

بموافقة الهيئة العامة للطيران المدني

مطار الملك عبد العزيز الدولي أول مطار في السعودية ينفذ عمليات الإقلاع المتقاطع

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٠ مساءً
مطار الملك عبد العزيز الدولي أول مطار في السعودية ينفذ عمليات الإقلاع المتقاطع
المواطن - فريق التحرير

حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتنفيذ عمليات الإقلاع المتقاطع على جميع المدارج الثلاثة، ليصبح بذلك أول مطار في المملكة يطبق هذه القدرة التشغيلية المتقدمة.

وجاءت هذه الموافقة بعد استيفاء المطار لجميع متطلبات السلامة الوطنية والدولية، والتأكد من جاهزيته الفنية والتشغيلية لتطبيق هذا النوع من العمليات وفق أعلى معايير السلامة الجوية.

وستسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة استخدام المدارج، وتقليص مدة حركة الطائرات على الأرض، وتعزيز الاستفادة التشغيلية من البنية التحتية للمطار، خصوصًا خلال فترات الذروة، مما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة الجوية وتحسين تجربة المسافرين.

كما تدعم هذه الموافقة مستهدفات شركة مطارات جدة لتحقيق الاستدامة، من خلال خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تقليص أوقات التوقف والسير الأرضي للطائرات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة وحماية البيئة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية العالمية وتعزيز مكانته كمحور رائد في قطاع الطيران.

يُذكر أن شركة مطارات جدة تتولى الإشراف على إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ تأسيسها عام 2022م، وتعمل على تنفيذ برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

