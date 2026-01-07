 معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر

عالجت أمانة المدينة المنورة (31990) حفرة في شوارع وطرق بالمدينة المنورة خلال شهر ديسمبر 2025، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري التي تنفذها الفرق الميدانية في مختلف المواقع والأحياء.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن أعمال تحسين المشهد الحضري خلال الشهر الماضي شملت إزالة أكثر من (56450) مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وإزالة (34) لوحة دعائية مخالفة، و(134) مترًا مربعًا من الكتابات المشوِّهة للمنظر العام، إضافة إلى رفع (1224) سيارة مُهملة وتالفة، وتحسين وتهذيب (317) شجرة في الطرق الرئيسية، إلى جانب معالجة (3363) عمود إنارة ضمن مبادرة لتعزيز السلامة، وتوفير استهلاك الطاقة باستبدال الإنارة التقليدية لتكون صديقة للبيئة.

كما تضمنت الجهود معالجة (3500) متر طولي من الأرصفة و(31990) حفرة في الشوارع والطرق، بما يُسهم في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الهوية البصرية، ورفع جودة الحياة في المدينة المنورة، وجعلها أكثر ملاءمة للسكان والزائرين.