ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض رياح شديدة على منطقة حائل منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية 413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025 ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة
عالجت أمانة المدينة المنورة (31990) حفرة في شوارع وطرق بالمدينة المنورة خلال شهر ديسمبر 2025، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري التي تنفذها الفرق الميدانية في مختلف المواقع والأحياء.
وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن أعمال تحسين المشهد الحضري خلال الشهر الماضي شملت إزالة أكثر من (56450) مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وإزالة (34) لوحة دعائية مخالفة، و(134) مترًا مربعًا من الكتابات المشوِّهة للمنظر العام، إضافة إلى رفع (1224) سيارة مُهملة وتالفة، وتحسين وتهذيب (317) شجرة في الطرق الرئيسية، إلى جانب معالجة (3363) عمود إنارة ضمن مبادرة لتعزيز السلامة، وتوفير استهلاك الطاقة باستبدال الإنارة التقليدية لتكون صديقة للبيئة.
كما تضمنت الجهود معالجة (3500) متر طولي من الأرصفة و(31990) حفرة في الشوارع والطرق، بما يُسهم في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الهوية البصرية، ورفع جودة الحياة في المدينة المنورة، وجعلها أكثر ملاءمة للسكان والزائرين.