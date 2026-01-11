معهد سرب: بدء التقديم في دبلوم صناعة الخطوط الحديدية المنتهي بالتوظيف

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة، للالتحاق ببرنامج دبلوم ينتهي بالتوظيف في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، في عدد من تخصصات صناعة الخطوط الحديدية.
ويشمل البرنامج تأهيل فنيي قيادة القطارات، وصيانة القاطرات والعربات، وفنيي الإشارات والاتصالات والتحكّم، إضافة إلى صيانة البنية التحتية.
وأوضح المعهد أن التسجيل متاح من 11 يناير 2026م حتى الثلاثاء 27 يناير 2026م عبر الموقع الإلكتروني: “اضغط هنا“.
من جهته، أوضح مدير عام المعهد سلطان السلطان أن التدريب سيبدأ يوم الأحد 5 إبريل 2026م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر لمدة سنتين، تعقبها ستة أشهر تدريباً على رأس العمل في شركة «سار».
وأضاف أن المتدرب سيتقاضى مكافأة شهرية مقدارها 2000 ريال خلال السنة الأولى، ترتفع إلى 3000 ريال شهرياً خلال السنة الثانية من التدريب، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية فور التحاقه، ويحصل على تأمين طبي شامل.
وبيّن «السلطان» أن من شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة «المسار العلمي» بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلاً على 70% على الأقل في اختبار القدرات العامة، ولائقاً طبياً، وألا يتجاوز عمره 23 عاماً، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.