معهد سرب: بدء التقديم في دبلوم صناعة الخطوط الحديدية المنتهي بالتوظيف

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة، للالتحاق ببرنامج دبلوم ينتهي بالتوظيف في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، في عدد من تخصصات صناعة الخطوط الحديدية.

ويشمل البرنامج تأهيل فنيي قيادة القطارات، وصيانة القاطرات والعربات، وفنيي الإشارات والاتصالات والتحكّم، إضافة إلى صيانة البنية التحتية.

دبلوم صناعة الخطوط الحديدية المنتهي بالتوظيف

وأوضح المعهد أن التسجيل متاح من 11 يناير 2026م حتى الثلاثاء 27 يناير 2026م عبر الموقع الإلكتروني: “اضغط هنا“.

من جهته، أوضح مدير عام المعهد سلطان السلطان أن التدريب سيبدأ يوم الأحد 5 إبريل 2026م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر لمدة سنتين، تعقبها ستة أشهر تدريباً على رأس العمل في شركة «سار».

وأضاف أن المتدرب سيتقاضى مكافأة شهرية مقدارها 2000 ريال خلال السنة الأولى، ترتفع إلى 3000 ريال شهرياً خلال السنة الثانية من التدريب، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية فور التحاقه، ويحصل على تأمين طبي شامل.

وبيّن «السلطان» أن من شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة «المسار العلمي» بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلاً على 70% على الأقل في اختبار القدرات العامة، ولائقاً طبياً، وألا يتجاوز عمره 23 عاماً، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.