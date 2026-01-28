Icon

معهد سرب يعلن تمديد فترة القبول والتسجيل لدراسة الدبلوم

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مدّد المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” فترة القبول والتسجيل في برنامج صناعة الخطوط الحديدية حتى 31 يناير 2026م، تزامنًا مع انطلاق ملتقى “فرصتي” لتمكين الشباب في نسخته الخامسة.
ويقدّم المعهد التدريب لخريجي الثانوية العامة ضمن برنامج الدبلوم، الذي ينتهي بتخريج فنيي قيادة القطارات، وصيانة القاطرات والعربات، والإشارات والاتصالات والتحكّم، إلى جانب صيانة البنية التحتية، وذلك عبر عدد من التخصصات النوعية في صناعة الخطوط الحديدية، على أن ينتهي البرنامج بالتوظيف في الخطوط الحديدية السعودية “سار”، ويتيح المعهد التسجيل بعد التمديد من 28 يناير 2026 حتى الثلاثاء 31 يناير 2026م عبر الرابط التالي: https://srp.edu.sa.
وأوضح مدير عام المعهد سلطان السلطان, أن التدريب سيبدأ الأحد 5 أبريل 2026م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين، متبوعة بستة أشهر تدريب على رأس العمل في شركة “سار”, وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.
وأشار إلى أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج, أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة “المسار العلمي” بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلًا على 70% في اختبار القدرات العامة، ولائقًا طبيًا، ولا يتجاوز عمره 23 عامًا، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

