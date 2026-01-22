Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مقتل جنود في شمال شرق نيجيريا

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
مقتل جنود في شمال شرق نيجيريا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قتل (8) جنود نيجيريين على الأقل، وأصيب (50) آخرون في هجوم مسلح لجماعة “بوكو حرام” الإرهابية على رتل عسكري في محافظة “بورنو” بشمال شرق البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية في نيجيريا أن المسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وفي مركبات مدرعة إلى مكان الهجوم الذي وقع قبل يومين.

قد يهمّك أيضاً
مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا

مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا

نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية

نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين اشتبكوا مع القوات النيجيرية في معركة عنيفة بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود وأفراد من قوة المهام المشتركة المدنية، وهي جماعات مسلحة مدنية تقدم الدعم للجيش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا
العالم

مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا

العالم
نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية
الرياضة

نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث...

الرياضة