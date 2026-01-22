مقتل جنود في شمال شرق نيجيريا

قتل (8) جنود نيجيريين على الأقل، وأصيب (50) آخرون في هجوم مسلح لجماعة “بوكو حرام” الإرهابية على رتل عسكري في محافظة “بورنو” بشمال شرق البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية في نيجيريا أن المسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وفي مركبات مدرعة إلى مكان الهجوم الذي وقع قبل يومين.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين اشتبكوا مع القوات النيجيرية في معركة عنيفة بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود وأفراد من قوة المهام المشتركة المدنية، وهي جماعات مسلحة مدنية تقدم الدعم للجيش.