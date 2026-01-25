Icon

مقتل وفقدان 90 شخصًا إثر انهيار أرضي في إندونيسيا

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
مقتل وفقدان 90 شخصًا إثر انهيار أرضي في إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

استأنفت السلطات الإندونيسية، اليوم، جهود البحث والإنقاذ عن 80 مفقودًا بعد انهيار أرضي أودى بحياة 10 أشخاص في منطقة سكنية بمقاطعة جاوة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات قولها: “إن رجال الإنقاذ واجهوا عوائق، أمس السبت، حيث منعتهم التضاريس غير المستقرة والأمطار من نشر الآليات الثقيلة”.

وتسببت الفيضانات في إجلاء السكان من المناطق المتضررة بشدة إلى أراضٍ مرتفعة أو أماكن غير متضررة.

