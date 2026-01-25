مقتل وفقدان 90 شخصًا إثر انهيار أرضي في إندونيسيا

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
استأنفت السلطات الإندونيسية، اليوم، جهود البحث والإنقاذ عن 80 مفقودًا بعد انهيار أرضي أودى بحياة 10 أشخاص في منطقة سكنية بمقاطعة جاوة الغربية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات قولها: “إن رجال الإنقاذ واجهوا عوائق، أمس السبت، حيث منعتهم التضاريس غير المستقرة والأمطار من نشر الآليات الثقيلة”.
وتسببت الفيضانات في إجلاء السكان من المناطق المتضررة بشدة إلى أراضٍ مرتفعة أو أماكن غير متضررة.