مقتل 500 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة

كشف المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن حصيلة مؤلمة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا مقتل ما لا يقل عن 500 فلسطيني واستمرار وتيرة الدمار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الدوري حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، موضحًا أن الجانب الفلسطيني دعم خطة السلام كونها طرحت مسارًا عاجلًا لإنهاء أعمال القتل والمجاعة، ووضع حدٍ للكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تعصف بسكان القطاع.

وشدد منصور على أن التنفيذ الكامل لالتزامات المرحلة الأولى من الخطة هو الركيزة الأساسية للحل، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب الوقف الفوري لكافة عمليات القتل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى كافة مناطق غزة.

لفت الأنظار إلى مأساة العائلات الفلسطينية التي فقدت ذويها، مؤكدًا وجود آلاف الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض دون أن يتم انتشالها أو دفنها بكرامة.

وأكد أن استدامة التهدئة مرهونة بوقف إسرائيل لمحاولات فرض رؤيتها لمستقبل غزة، وضرورة انسحابها الكامل من أراضي القطاع، محذرًا في الوقت ذاته من مغبة التصعيد العسكري الخطير في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية, كما أبدى استعداد الجانب الفلسطيني للتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وفقًا لمبادئ القانون الدولي.