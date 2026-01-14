ملكية العُلا تحظر أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
أكَّدت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أهمية حماية أراضي الغطاء النباتي، داعيةً إلى الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تحظر ممارسة أنشطة القيادة أو استخدام المركبات بأساليب تُلحق الضرر بها، لما لذلك من آثار سلبية على البيئة والتوازن البيئي.
وبيّنت أن مخالفة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي تنص على فرض غرامات مالية تصاعدية بحق المخالفين حال تكرارها، حيث تبدأ بـ 500 ريال للمخالفة الأولى، و1000 ريال للمخالفة الثانية، وتصل إلى 2000 ريال للمخالفة الثالثة، وذلك في إطار الإجراءات النظامية الرامية إلى ردع السلوكيات الضارة وحماية البيئة الطبيعية والثقافية في المحافظة.
وأوضحت الهيئة أن أراضي الغطاء النباتي تُعد من أهم الموارد الطبيعية في محافظة العُلا، لما تمثله من قيمة بيئية تسهم في حماية التربة، والحد من التصحر، ودعم التنوع الحيوي في بيئة العُلا الطبيعية، مؤكدةً أن أي ممارسات غير نظامية تُسهم في تدهور هذه الموارد وتشكل خطرًا على استدامتها.
ويُعد الحفاظ على التوازن البيئي أحد مرتكزات ميثاق العُلا للاستدامة؛ الذي يهدف بشكل رئيس إلى الحفاظ على التراث وحماية البيئة الطبيعية.
ودعت الهيئة جميع الزوار وسكان المحافظة إلى الالتزام بمواقع التخييم المعتمدة، والالتزام بالتعليمات البيئية، والإسهام في حماية الغطاء النباتي، مؤكدةً أن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة ورؤية المملكة 2030، ومشددةً على استمرار جهودها في التوعية البيئية وتكثيف الرقابة، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية في محافظة العُلا للأجيال القادمة.