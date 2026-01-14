Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لما لذلك من آثار سلبية على البيئة

ملكية العُلا تحظر أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
ملكية العُلا تحظر أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكَّدت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أهمية حماية أراضي الغطاء النباتي، داعيةً إلى الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تحظر ممارسة أنشطة القيادة أو استخدام المركبات بأساليب تُلحق الضرر بها، لما لذلك من آثار سلبية على البيئة والتوازن البيئي.

ردع السلوكيات الضارة

وبيّنت أن مخالفة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي تنص على فرض غرامات مالية تصاعدية بحق المخالفين حال تكرارها، حيث تبدأ بـ 500 ريال للمخالفة الأولى، و1000 ريال للمخالفة الثانية، وتصل إلى 2000 ريال للمخالفة الثالثة، وذلك في إطار الإجراءات النظامية الرامية إلى ردع السلوكيات الضارة وحماية البيئة الطبيعية والثقافية في المحافظة.

قد يهمّك أيضاً
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”

العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”

العُلا شتاءً.. وجهة نابضة بالفعاليات والتجارب المتنوّعة

العُلا شتاءً.. وجهة نابضة بالفعاليات والتجارب المتنوّعة

وأوضحت الهيئة أن أراضي الغطاء النباتي تُعد من أهم الموارد الطبيعية في محافظة العُلا، لما تمثله من قيمة بيئية تسهم في حماية التربة، والحد من التصحر، ودعم التنوع الحيوي في بيئة العُلا الطبيعية، مؤكدةً أن أي ممارسات غير نظامية تُسهم في تدهور هذه الموارد وتشكل خطرًا على استدامتها.

الحفاظ على التوازن البيئي

ويُعد الحفاظ على التوازن البيئي أحد مرتكزات ميثاق العُلا للاستدامة؛ الذي يهدف بشكل رئيس إلى الحفاظ على التراث وحماية البيئة الطبيعية.

ودعت الهيئة جميع الزوار وسكان المحافظة إلى الالتزام بمواقع التخييم المعتمدة، والالتزام بالتعليمات البيئية، والإسهام في حماية الغطاء النباتي، مؤكدةً أن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة ورؤية المملكة 2030، ومشددةً على استمرار جهودها في التوعية البيئية وتكثيف الرقابة، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية في محافظة العُلا للأجيال القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
السعودية اليوم

العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية...

السعودية اليوم