ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٥ مساءً
ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات
المواطن - واس

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، برنامج الأحياء المطوّرة لمعالجة أوضاع الأحياء غير المنظمة في مدينة مكة المكرمة؛ بهدف إعادة بناء هذه الأحياء وتطوير النطاق العمراني للمدينة، ويأتي البرنامج للارتقاء بالخدمات البلدية والصحية والاجتماعية المقدمة، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المشهد الحضري، والحد من التشوه البصري بما يتماشى مع الهوية العمرانية لمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة الملكية أن البرنامج يقوم على إستراتيجية شاملة تستند إلى بُعدين أساسيين وهما, إنساني ومكاني، إذ يركز البُعد الإنساني على تحسين جودة حياة سكان تلك الأحياء، ودمجهم مجتمعيًا، إلى جانب توفير فرص التمكين الاقتصادي، فيما يهدف البُعد المكاني إلى إنشاء أحياء حضرية متكاملة وجذابة، وتعزيز البنية التحتية المتكاملة، وإعادة توظيف الأراضي بما يحقق التنمية المستدامة، وذلك من خلال خيارات تطويرية نوعية تشمل التطوير الشامل أو الارتقاء، وفقًا للمعطيات التي تكشفها الدراسات اللازمة للبرنامج.

وبيّنت الهيئة الملكية أن البُعدين الإنساني والمكاني يقدمان حلولًا متكاملة تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للسكان، كما يعمل البرنامج على تحفيز التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه الأحياء ضمن خطط التطوير العمراني، مع إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، إضافة إلى وضع آليات فعّالة للحد من ظهور أحياء غير منظمة جديدة، ووقف التوسع غير المنظم في كافة أنحاء المدينة.

