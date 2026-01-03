منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية

فاز منتخب السنغال على نظيره السوداني بنتيجة (3-1) في مباراة جمعتهما، اليوم، على ملعب طنجة في افتتاح دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والمقامة في المغرب.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب السنغال لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وسيواجه منتخب السنغال في الدور ربع النهائي يوم (9) يناير الجاري المتأهل من مباراة تونس ومالي والتي ستقام مساء اليوم في دور الستة عشر.