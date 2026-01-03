منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين الفتح يفوز على الشباب بهدفين في دوري روشن وصول الأرض إلى أقرب نقطة من الشمس مساء اليوم ترامب: هجوم فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية
فاز منتخب السنغال على نظيره السوداني بنتيجة (3-1) في مباراة جمعتهما، اليوم، على ملعب طنجة في افتتاح دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والمقامة في المغرب.
وبهذه النتيجة تأهل منتخب السنغال لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وسيواجه منتخب السنغال في الدور ربع النهائي يوم (9) يناير الجاري المتأهل من مباراة تونس ومالي والتي ستقام مساء اليوم في دور الستة عشر.